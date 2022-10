San Severo rivoltata come un calzino, trovate droga e armi bianche: "Presenza muscolare della Squadra Stato"

Nel mese di settembre, centinaia di persone e veicoli controllati, 13 persone arrestate e un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata: sono i risultati conseguiti dai Carabinieri della Compagnia di San Severo, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, impegnati nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali nel territorio per garantire sicurezza e legalità.

Si contano numerose perquisizioni, ispezioni, e poi rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. Nell’opera di prevenzione e repressione dei reati, i militari sono stati supportati dalle varie componenti specializzate dall’Arma, le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori e i Nuclei Cinofili addestrati alla ricerca di armi e di sostanze stupefacenti. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia, riferendo delle ultime operazioni anticrimine, parla di "presenza muscolare della squadra Stato".

A San Severo, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 50enne del posto. A seguito di un controllo nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e di 1700 euro in contanti. Per l’arrestato, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia, si sono aperte le porte del carcere. Anche un 30enne del posto, prima ai domiciliari, è stato condotto nel penitenziario di Foggia. I Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno dato esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura cautelare, provvedimento restrittivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Foggia. Il giovane, infatti, più volte è stato pizzicato lontano dalla sua abitazione. Sempre a San Severo, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne del luogo, che ha violato più volte la misura dell’obbligo di dimora alla quale era sottoposto per reati in materia di sostanze stupefacenti.

A San Nicandro Garganico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 25enne originario di San Giovanni Rotondo, il quale, durante la serata, aveva deciso di evadere dalla comunità dov'era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I militari lo hanno trovato nella sua abitazione, senza un valido motivo, e lo hanno riportato nella comunità come disposto dall’Autorità Giudiziaria. È passato invece dal divieto di dimora agli arresti domiciliari un 75enne del posto, accusato di atti persecutori. Sempre a San Nicandro Garganico, è stato arrestato in flagranza per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un 70 enne del luogo. I militari lo hanno sorpreso all’interno dell’abitazione interessata dal provvedimento di allontanamento e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è finito agli arresti domiciliari.

Ad Apricena, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza per la carcerazione nei confronti di un 65enne originario della Campania, che deve espiare la pena di 5 anni di reclusione per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e ricettazione. L’uomo è stato condotto nel carcere di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Sempre ad Apricena, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali e contestuale sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne sanseverese, che aveva più volte violato il provvedimento a cui era sottoposto. In flagranza sono stati arrestati, invece, due cittadini rumeni. I due si trovavano in strada quando sono stati controllati, e mentre uno dei due doveva essere ai domiciliari, l’altro, che era in sua compagnia, ha minacciato e strattonato i militari ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono finiti ai domiciliari.

A Torremaggiore, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato seguito ad un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Miliano, nei confronti di una 65enne originaria della provincia di Foggia, che deve espiare un anno di detenzione domiciliare per i reati di riciclaggio, associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. Sempre a Torremaggiore, in applicazione di un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, un 35enne sanseverese è finito ai domiciliari per tre anni, per i reati di violenza privata e truffa.

Infine, a Lesina, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione pena, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti di un 50enne del luogo, che deve espiare 6 anni di reclusione in carcere per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta.

In tutta la zona di competenza della Compagnia di San Severo e nei territori limitrofi, i carabinieri hanno provveduto a denunciare diversi soggetti che, al momento dei controlli, sono stati trovati in possesso di armi bianche come coltelli, pugnali, bastoni e mazze da baseball. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura numerosi soggetti, perlopiù giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.