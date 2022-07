Torna il servizio 'Le vie del mare' della Polizia locale: controlli e vademecum per chi parte verso le località balneari

È ripartito nella mattinata di oggi 'Le vie del mare', il servizio di prevenzione promosso dalla Polizia Locale. Alcune pattuglie hanno effettuato dei controlli sulle vie che conducono alle località balneari.

Il servizio è partito oggi, giornata indicata con il bollino nero: i controlli si sono contrati su via Manfredonia, dove gli agenti hanno distribuito un vademecum con su riportati i consigli utili per una guida sicura, dai controlli sull'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.

Sono 25 i veicoli controllati oggi. L'operazione sarà ripetuta per tutti i fine settimana estivi.