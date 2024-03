Falsi braccianti, indagato ex sindaco del Foggiano: 3mila euro per sfrutture le conoscenze in Prefettura

C’è anche Onorato D'Amato, consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco di Poggio Imperiale, tra gli indagati di Farmaghosters. L'ipotesi di reato è traffico di influenze illecite. Il funzionario prefettizio in pensione, alle amministrative del 2019, con la lista ‘Poggio Migliore’, sfiorò la vittoria (fu sconfitto per 24 preferenze). Sarebbe stata la sua terza volta alla guida del Comune dell'Alto Tavoliere. Infatti, era stato eletto già due volte sindaco nel 1995 e nel 1999.

L'amministratore comunale, sfruttando le relazioni esistenti con funzionari prefettizi di Foggia, in ragione della sua pregressa attività lavorativa, si sarebbe fatto dare indebitamente la somma di 3mila euro da Antonio Da Bellonio, gestore delle pratiche di assunzione dei lavoratori stranieri nell’ambito della procedura dei ‘flussi’, si concerto con Said Qubakent.

Corrispettivo che avrebbe chiesto a titolo di prezzo della propria mediazione illecita finalizzata ad ottenere un’interlocuzione diretta con i funzionari prefettizi, quali pubblici ufficiali nell’ambito della procedura dei flussi, per ottenere informazioni sulle pratiche e il superamento di eventuali problematiche, somma in contanti che sarebbe stata consegnata in due tranche da 1500 euro: a Lesina il 25 maggio 2023 e a Foggia il giorno successivo.

Sarebbe stato sottoposto a divieto di dimora in provincia di Foggia.