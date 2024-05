Blitz della Mobile in box depositi e rimessa auto: trovati pezzi di veicoli rubati e carrozziere abusivo

Vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti, per accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le articolate attività, coordinate a livello centrale dallo Sco, sono state condotte dagli agenti delle squadre mobili e delle Sisco in 33 province italiane con il supporto specialistico delle agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale.

Più nel dettaglio, dal 13 al 15 maggio in Capitanata sono state sottoposte a controllo sei attività commerciali, di cui quattro autolavaggi; un autoparco e una società di trasporto merci su strada. In particolare, in due autolavaggi è stato accertato l’omesso trattamento (annuale) delle acque reflue.

Pertanto, i due titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Sono stati controllati sei box locati per 'uso deposito e rimessa di auto'. In tre box sono state rinvenute delle parti di autovettura dalle quali erano stati rimossi i segni identificativi per renderle non più individuabili, delle parti di autovettura provento di furto e dei propulsori sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

I due locatari sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Foggia per il delitto di riciclaggio. I box e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Negli altri tre, invece, è stata accertata la presenza di un’attività artigianale di auto carrozzeria esercitata in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Con l’ausilio della Polizia Locale di San Severo è stata elevata sanzione amministrativa all’esercente e i tre box sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Inoltre, sono state identificate 1100 persone e controllati 690 veicoli; sono state contestate tredici sanzioni amministrative e sequestrati tre veicoli per violazione di norme del codice della strada.

"L’attività rientra nella costante azione di prevenzione e monitoraggio condotta dalla Polizia di Stato, in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente, illecito profitto anche per le organizzazioni criminali, al fine di porre un freno all’espansione dei crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini".