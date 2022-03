Operaio folgorato nella cabina elettrica

Un operaio di 56 anni, di San Severo, è rimasto folgorato in una cabina elettrica, mentre era al lavoro in un cantiere alla periferia sud di Termoli.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi: per cause ancora da accertare, l’operaio è stato attraversato dalla scarica elettrica ed ha perso conoscenza. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento dello stesso all’ospedale ‘San Timoteo’. L’operaio non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia; sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel.