Ennesima tragedia sul lavoro: operaio 62enne muore sul cantiere dell'alta velocità

Tragedia quest'oggi in provincia di Foggia. Sul cantiere dell'Alta Velocità, località Giardinetto, un operaio trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in condizioni disperate, è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul caso e la dinamica della tragedia indagano i carabinieri.

La vittima si chiamava Gino Di Furia, 62enne di Ariano Irpino. Era all’interno di una cabina gru, quando il verricello si sarebbe spezzato travolgendo la cabina. In seguito all'incidente è stato trasportato presso il Policlinico di Foggia, ma le ferite riportate dall'operaio erano troppo gravi e hanno reso vano ogni tentativo di rianimarlo.

Come racconta AvellinoToday, l'uomo era originario di Santa Maria a Tuoro, una contrada vicina al centro urbano di Ariano Irpino. Era un ex autista dell'Amu e lavorava per una ditta subappaltatrice dei lavori dell'Alta velocità Napoli-Bari. La comunità di Ariano lo ricorda come un uomo stimato e rispettato. Lascia la moglie e due figlie.

Aggiornato il 22 luglio alle 8.35.