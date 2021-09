Incidente sul lavoro a Manfredonia, ferito operaio: 44enne ustionato da una scarica elettrica

Sul posto l'elisoccorso. Il 44enne, foggiano, è stato inizialmente trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia, poi è stato disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustioni di Bari. Al momento non sono note le sue condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita