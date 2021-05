Pizzicata azienda dei rifiuti: straordinari di lavoro nelle buste paga di 37 dipendenti, ma contributi all'Inps omessi per oltre 100mila euro

E' stata accertata una omissione contributiva quantificata in euro 102.322,00 con riferimento a 37 dipendenti

Nell’ambito dell’attività di vigilanza di competenza dell’Ispettorato Territoriale di Foggia sono stati svolti accertamenti nei confronti di azienda operante nel settore della gestione della nettezza urbana e gestione dei rifiuti.

A conclusione dell’attività d’indagine, è emerso che la società in questione indicava nelle buste paghe dei mesi da aprile ad agosto 2020, le ore di lavoro straordinario/supplementare svolto dal personale dipendente in servizio presso la sede operativa di un comune della provincia di Foggia, ma le stesse ore, regolarmente retribuite ai dipendenti, non venivano invece denunciate e assoggettate a contribuzione Inps.

E' stata accertata una omissione contributiva quantificata in euro 102.322,00 con riferimento a 37 dipendenti.