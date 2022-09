La gelosia per la ex, gli spari davanti agli amici e la fuga: la ricostruzione dell'omicidio di Andrea Gaeta

Verrà disposta questa mattina l’autopsia sul corpo di Andrea Gaeta, il 20enne di Orta Nova ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi, in un agguato teso in via Saragat, alla periferia del paese. L’esame autoptico chiarirà meglio la dinamica dell’accaduto, benché al fatto di sangue abbiano assistito tre amici della vittima, che erano in quel momento in auto con lui.

Sin da subito, infatti, le indagini dei carabinieri hanno seguito una pista ben precisa, che ha portato i militari all’arresto del 26enne Mirko Tammaro. Il giovane, costituitosi nelle ore successive al fatto, è stato sottoposto a fermo, con l’accusa di omicidio volontario la cui eventuale convalida arriverà nella giornata di domani. Esclusa al momento l’aggravante della premeditazione.

Dietro l’omicidio, infatti, vi sarebbe la gelosia nutrita da Tammaro nei confronti di Gaeta, colpevole di aver passato la serata in un bar del paese, con l’ex fidanzata del fermato ed altri amici. Per tutta la serata, si legge nel decreto di fermo, “Tammaro aveva tempestato di telefonate” la ex, che era “visibilmente intimorita dall’uomo che le rivolgeva minacce di morte”.

La comitiva di amici si allontana a bordo della Bmw di Gaeta ma viene raggiunta da quella del 26enne, che “inizia a lampeggiare insistentemente pretendendo che Geta accostasse; una volta affiancata l’auto e notata la presenza dell’ex fidanzata”, Tammaro invita Gaeta ad uscire dall’abitacolo, “gli si avvicina e dopo aver estratto una pistola di colore scuro esplode 4-5 colpi di arma da fuoco”. Gaeta si rialza, riesce a far ripartire l’auto ma si accascia definitivamente sul volante, sotto lo sguardo attonito degli amici.

Il resto è ricostruito dalle indagini: il 26enne scappa da Orta Nova, si disfa dell’arma - una magnum 357 – lungo la Statale 16, all’altezza di San Ferdinando di Puglia, e si costituisce a Termoli. Interrogato dal gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il presunto responsabile del decimo omicidio dell’anno in provincia di Foggia avrebbe fatto scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Per l'avvocato dei familiari del giovane imprenditore assassinato, quello di Tammaro non sarebbe stato un gesto istintivo o immediato: "Prima del delitto non c'è stata alcuna rissa e nulla poteva far presagire quello che è accaduto. In questo caso c'è anche premeditazione, perchè l'assassino è andato a prendere una pistola, è uscito per le vie di Orta Nova in cerca di Andrea e quando lo ha trovato non gli ha lasciato scampo".