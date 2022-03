Omicidio Willy, professore dell'Uni Fg tra i consulenti della difesa: "Morto per fibrillazione conseguente al calcio al torace"

Secondo il professore Luigi Cipolloni, medico legale del Verano e professore ordinario del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale all'Università d Foggia, a causare la morte di Willy sarebbe stato un calcio al torace, "dato oltretutto in un momento preciso del ciclo elettrico cardiaco". Lo ha ribadito all'Adnkronos dopo esser stato ascoltato nell'aula della corte d'assise del tribunale di Frosinone come consulente della difesa dell'imputato Mario Pincarelli, uno dei quattro ragazzi accusati dell'omicidio del ragazzo avvenuto in piazza Oberdan a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Con lui sono imputati Francesco Belleggia e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi.

Con la testimonianza del docente universitario si è chiusa l'istruttoria dibattimentale del processo per l'omicidio del 21enne capoverdiano, Willy Monteiro Duarte. "E estremamente improbabile che a causare la morte di Willy sia stato un colpo al collo, perché mancano i segni" ha spiegato al giudice.

"Il 21enne è morto per una fibrillazione conseguente al calcio al torace che - dice rispondendo all'avvocato difensore dei fratelli Bianchi - non è un processo irreversibile ma lo diventa se non si interviene in 2-3 minuti al massimo". Ed è qui che il medico legale ha fatto in aula l'esempio del calciatore danese Eriksen, salvato in campo dall'infarto grazie a un intervento istantaneo dei medici, e del calciatore della Fiorentina Astori, colpito da infarto quando era però a letto, senza la possibilità di essere soccorso immediatamente.

Cipolloni ha sostenuto che il "trauma toracico" causato dal colpo, "ha scatenato una fibrillazioni ventricolare particolarmente violenta che ha portato a un'inefficienza del cuore. Il cuore normalmente è in una posizione protetta. Puo' essere aggredito solo da determinate posizione. La 'commotio cordis' ha provocato una morte rapida" riporta l'agenzia Nova. La Camera di Consiglio è fissata per il 26 maggio.