Chi era Alessandro Ronzullo, il 40enne ucciso in via Lucera

Stretto riserbo ma indagini a tutto campo per l’omicidio del 40enne Alessandro Ronzullo, il rivenditore di auto morto in seguito ad un agguato a colpi d’arma da fuoco compiuto la sera del 26 ottobre via Lucera, dove due persone lo hanno caricato in auto e accompagnato in pronto soccorso presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, l'uomo è morto per le gravi ferite riportate. Nato a San Ferdinando di Puglia, ma residente a San Severo, era titolare di due saloni d'auto: a San Salvo e sulla Statale 16 a Vasto Marina.

La polizia sta provando a ricostruire gli ultimi giorni di vita della vittima, compreso il motivo della sua presenza a Foggia, se aveva un appuntamento con qualcuno, o se invece gli sia stata tesa un'imboscata.

Chi era Alessandro Ronzullo

Nel 2016 era stato arrestato in flagranza di reato all’altezza dello svincolo autostradale Vasto Nord dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile del posto. Infatti, all’interno della ruota di scorta, i carabinieri avevano trovato 1 kg di cocaina avvolta in un cellophane.

Ronzullo era quindi noto alle forze dell’ordine: il suo nome, infatti, è comparso nelle carte dell’inchiesta dell’operazione antidroga ‘Evelin’, del 2016, dal nome del bar dove un anno prima si era verificata una sparatoria tra bande criminali albanesi con feriti gravi. Il rivenditore di auto fu arrestato insieme ad una banda di albanesi, romeni e italiani, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il suo nome era tornato alla ribalta delle cronache foggiane l’estate scorsa con l’operazione denominata ‘Radar’, iniziata nell’estate del 2021 e durata all’incirca sei mesi, scaturita dopo il sequestro di un kg di cocaina eseguito, da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nel giugno 2021.

Era stato svelato un importante traffico di cocaina avviato principalmente sull’asse territoriale San Severo-San Giovanni Rotondo. Le indagini consentirono di rilevare numerosi episodi di spaccio 'al dettaglio' di sostanze stupefacenti, nonché fenomeni di “infiltrazione” di soggetti sanseveresi nei comuni limitrofi al confine regionale, quali Campomarino, Termoli, San Salvo e Vasto, dove, sempre secondo le contestazioni preliminari effettuate dagli inquirenti, alcuni degli indagati erano riusciti a “conquistare” in quelle aree una parte del locale “mercato degli stupefacenti”.