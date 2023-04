Uccisa a sprangate a Ginevra: arrestato dopo 7 anni l'uomo ricercato per l'omicidio della ragazza di origini ortesi

Sarebbe stato arrestato in Senegal l'uomo ricercato da sette anni per l'omicidio di Valentina Tarallo, la dottoranda di 'La Loggia' nel Torinese, originaria di Orta Nova, uccisa a colpi di spranga l'11 aprile 2016, all'età di 28 anni, nel quartiere dell'ospedale universitario a Ginevra, in Svizzera.

L'arresto sarebbe avvenuto alla periferia di Dakar, venerdì scorso. Come si legge su www.20min.ch, nel marzo 2020 gli ispettori di Ginevra si erano recati per la prima volta in Senegal ottenendo la conferma che il sospettato fosse lì.

Le ricerche, interrotte per via del Covid, sono riprese il mese scorso. Per sfuggire alla cattura, in questi anni pare che il fuggitivo avesse utilizzato quattro diverse identità.

Tuttavia, a compiere l'arresto sarebbe stata la polizia del posto. Principale e unico indiziato dell'omicidio della ragazza, l'uomo era stato identificato grazie alle impronte digitali rinvenute sull'arma utilizzata per colpire la vittima.

L'arresto è stato confermato anche dal sito Tribune de Geneve.