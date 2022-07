Sanguinosa rapina al bar 'Gocce di Caffè', le repliche delle difese: “Una cosa è l’omicidio, altra è la rapina”

Parola alle difese nel processo a carico dei quattro giovani foggiani - Antonio Bernardo, Cristian Consalvo, Antonio Pio Tufo e Simone Pio Amorico - accusati della sanguinosa rapina al bar ‘Gocce di Caffè’, a Foggia, al termine della quale venne ferito a morte il titolare Francesco Traiano.

Questa mattina, in Corte d’Assise, dinanzi al presidente Mario Talani, si sono tenute le repliche dei difensori di tre indagati (il quarto, a causa di un impedimento, discuterà in apertura della prossima udienza), alla lunga requisitoria della pubblica accusa (pm Rosa Pensa), che aveva chiesto condanne per complessivi 96 anni di carcere (qui il dettaglio della richiesta). A prendere la parola sono stati, nell’ordine, gli avvocati Carlo Alberto Mari, Paolo D’Ambrosio e l’omonimo Carlo Alberto Mari per le difese di Simone Pio Amorico, Cristian Consalvo e Antonio Bernardo.

Gli interventi, tutti molto tecnici e in punta di diritto, sono stati orientati a puntualizzare alcuni passaggi della vicenda, con l’obiettivo di riconsiderare alcuni mezzi di prova - celle telefoniche, intercettazioni e immagini estrapolate da telecamere per la videosorveglianza - ora rispetto alla responsabilità del singolo (è il caso di Amorico, la cui posizione risulta più marginale), ora rispetto all’azione del gruppo. Per gli avvocati D’Ambrosio e Mari, in particolare, la pena richiesta è da ritenersi “spropositata”, secondo il termine usato da entrambi.

“Una cosa è l’omicidio, una cosa è la rapina”, precisa il legale di Consalvo. “E un eventuale riconoscimento del concorso anomalo è già una ipotesi largamente peggiorativa”, puntualizza il difensore, che insiste sulla possibilità di ottenere una riduzione della pena. “Non si può giustificare tale sproporzione alla luce della ‘significativa violenza’ della rapina”, aggiunge il collega Mari. “Bisogna tenere separati i due delitti (per la rapina è contestato il concorso pieno, per l’omicidio il concorso anomalo), quindi non possiamo trasferire la violenza esercitata nell’omicidio alla rapina”, puntualizza. A sferrare il fendente che si rivelò fatale per il giovane Traiano, lo ricordiamo, fu il più giovane del gruppo - 17enne all'epoca dei fatti - già condannato a 16 anni di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato celebrato al Tribunale per i Minorenni di Bari (qui i dettagli). Spazio ora all’ultima replica, dopo della quale si giungerà al verdetto.