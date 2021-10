Omicidio Traiano: chiesti 17 anni al giovane che sferrò la coltellata fatale al titolare del bar 'Gocce di Caffè'

Diciassette anni di reclusione per omicidio volontario, concorso in rapina e nel furto di un'auto.

E' questa la richiesta avanzata dal pm per il 18enne foggiano accusato di aver ferito al volto, con una coltellata, il 38enne Francesco Traiano, titolare del bar Gocce di Caffè, durante una violenta rapina avvenuta nel settembre scorso.

Ad impugnare l’arma, un coltello, era un giovane di 17 anni; a causa di quelle ferite, Traiano morì in ospedale a poche settimane dal fatto. Come riporta Ansa, il processo con rito abbreviato è in corso di svolgimento davanti al Gup del Tribunale per i minori di Bari. Il giovane è difeso dall'avvocato Francesco Santangelo, che ha chiesto la derubricazione del reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale, chiedendo che vengano riconosciute anche le attenuanti generiche.

Gli altri quattro imputati - Antonio Bernardo, Christian Consalvo, Antonio Pio Tufo e Simone Pio Amorico (l’unico sottoposto ai domiciliari e con una posizione subalterna al gruppo), di età compresa tra i 21 e i 24 anni - saranno giudicati con rito ordinario, davanti al Tribunale di Foggia che, per due volte, ha respinto la richiesta di rito abbreviato.

Ad eccezione di Amorico, rispondono dei reati di omicidio, rapina e furto. Il nodo dell’udienza è legato sostanzialmente alla definizione tecnica del capo di imputazione: ovvero concorso pieno in omicidio o concorso anomalo come sostenuto dalla difesa? Secondo l’accusa, infatti, i quattro avrebbero preso parte tanto al piano quanto al progetto rapina, poi sfociato nell’omicidio di Francesco Traiano.