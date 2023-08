Rabbia, dolore e rassegnazione per la morte di Franca: "Foggia non è più casa nostra"

Dolore, rabbia, ma anche tanta rassegnazione. È un tumulto di emozioni la città di Foggia che piange Franca, la tabaccaia uccisa a coltellate durante una rapina nella tarda mattinata di oggi. In molti la conoscevano. Era la titolare della storica tabaccheria di via Marchese De Rosa, in pieno centro. “Gentile, disponibile, una persona perbene”, così la ricordano. Prima di lei c’era stata la mamma e lì tanti Foggiani oggi adulti, da bambini sono passati per “comprare le sigarette a papà”. Altrettanti non la conoscevano personalmente, ma l’efferato gesto ha lasciato tutti attoniti e arrabbiati con gli aguzzini certo, ma anche con la stessa città. “Una città che farà molta fatica a restare a galla, che anzi, è già affondata”.

Oggi più che mai, infatti, Foggia viene percepita come “una città allo sbando”, “una terra marcia fino al midollo”, dove “si fa finta di nulla e si nega che ci sia un problema”, e che “va avanti per inerzia”, dove si vive “sperando che a qualcuno un giorno non giri male e ti ammazzi”. E allora “diventa sempre più forte” l’idea di scappare o di non tornare mai più, di portare via i genitori anziani o il resto della famiglia. Perché è vero che violenza e delinquenza albergano ovunque, “ma non con questa crudeltà”, come afferma qualcuno.

Mentre qualcun altro cerca un colpevole e punta il dito contro la politica che non si è saputa imporre, “il degrado sociale pluriennale senza limiti”, “la crescita zero e l’aumento dei disoccupati”, “la troppa impunità, le troppe attenuanti, il troppo garantismo e troppo buonissimo”, ma anche “l’indifferenza e l’incapacità di reagire”.

Ma accanto a chi la vede nera ci sono i Foggiani che ancora credono nella possibilità di riscatto di quella che è “una città speciale”: dalle forze dell’ordine alla politica passando per le coscienze dei singoli cittadini, tutti vengono “chiamati alle armi” (in senso metaforico) per restituire dignità alla propria terra. C’è chi ci crede e chi deve crederci per istinto di sopravvivere.

Tuttavia fanno riflettere e lasciano l'amaro in bocca le parole scritte da Daniela Marcone che conosceva la signora Franca fin da bambina. “Oggi compie sessant'anni il bellissimo discorso di Martin Luther King, ‘I have a dream’. Anche io espressi il mio ‘I have a dream’ qualche tempo dopo l'uccisione di papà: il sogno di vedere la mia città venire fuori dalla barbarie criminale. Un sogno importante, il più importante della mia vita. Oggi, proprio mentre ascolto le sirene che mi inchiodano alla violenza senza ritorno mi dico, con grande amarezza, che il mio sogno non si è realizzato. In questo luogo che amo, non ci si sente più a casa. È sempre più faticoso resistere”.