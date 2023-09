Complice dell'assassino di Marasco non risponde al Gip: accusa ipotizza il 'concorso anomalo in omicidio'

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vittorino Checchia, il 70enne arrestato il 14 settembre scorso a Foggia, ritenuto presunto complice dell'assassino di Francesca Renata Marasco, la tabaccaia 72enne uccisa in via Marchese De Rosa da Moslli Redouane al termine di una rapina avvenuta il 28 agosto, mentre la vittima era al telefono con la sorella. L'interrogatorio dell'uomo difeso dall'avvocato Carlo Gesueto, si è svolto in carcere il 18 settembre davanti al Gip e al Pm. Checchia si dichiara innocente.

L'omicidio di Franca Marasco

Fatali sono stati i quattro fendenti inferti dal 43enne con un coltello da cucina all'indirizzo della donna - che nel frattempo urlava 'aiuto' - due all'addome e due al collo. L'uomo, dopo aver abbandonato l'arma del delitto, si era allontanato portando via 75 euro e due telefoni cellulari. Mosili - fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli - nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, aveva ammesso le proprie responsabilità e fornito riferimenti utili in merito a un soggetto chiamato 'Renu', sostenendo di averlo conosciuto mesi prima presso il centro di accoglienza della chiesa San Pio X di Foggia e con il quale ha detto di essersi messo messo d'accordo per la commissione della rapina.

Il ruolo di Vittorino Checchia

Nelle carte dell'ordinanza cautelare, si legge che nel pomeriggio del giorno precedente alla sanguinosa rapina che è costata la vita a Franca Marasco, i due erano stati ripresi dalle telecamere di un bar a bere una birra e a chiacchierare. La mattina del colpo il 70enne gli avrebbe fornito guanti, mascherina e coltello, trovati in una busta bianca rigida all'interno del tabacchino. Inoltre, il 43enne al gip ha sostenuto di aver diviso con lui il bottino, presso l'abitazione di Renu, il giorno stesso della rapina. Qualche giorno dopo il presunto complice avrebbe contattato l'autore dell'omicidio informandolo che la donna era morta e, quindi, consigliandogli di scappare.

Il concorso anomalo nel delitto

In riferimento alle presunte responsabilità di Vittorino Checchia, secondo il Gip Marialuisa Bencivenga "al concorso morale e materiale nella rapina, quale delitto voluto, si affianca un concorso anomalo nel delitto di omicidio, quale delitto non voluto ma conseguenza dell'azione di Checchia e prevedibile in concreto dallo stesso, quanto meno alla stregua del fatto che l'indagato per perpetrare la rapina forniva al Mosili un coltello da cucina ben affilato e con lama lunga 18 cm e larga 3 cm, strumento ad alta potenzialità offensiva, come pure alla stregua del fatto che appare prevedibile da parte dell'uomo comune che una rapina, perpetrata con tali mezzi, possa degenerare, secondo un logico sviluppo dei fatti in un omicidio; in altri termini si ritiene oggetto di possibile rappresentazione ai fini dell'art. 116 c.p. la circostanza che la vittima reagisca al rapinatore e che questi possa perdere 'il controllo' della situazione". In buona sostanza, secondo il giudice per le indagini preliminari, ricorrerebbero gli elementi costitutivi, sia in senso oggettivo che soggettivo, del concorso anomalo.