Omicidio tabaccaia: convalidato il fermo del presunto assassino

In seguito all'udienza tenutasi questa mattina nella Casa circondariale di Foggia, il Gip ha convalidato il fermo per Moslli Redouane

"Ha risposto a tutte le domande del Gip cercando di dare elementi per ricostruire quanto accaduto". È quanto dichiara l'avvocato del Foro di Foggia Nicola Totaro, difensore d'ufficio di Moslli Redouane, l'uomo accusato di aver ucciso la tabaccaia Franca Marasco la mattina del 28 agosto scorso, a margine dell'udienza.

L'uomo ha ribadito quanto già dichiarato durante l'interrogatorio, ovvero che l'obiettivo fosse quello di compiere una rapina e che il coltello servisse per minacciare la tabaccaia. Secondo quanto riferito, l'omicidio si sarebbe consumato "per degli sfortunati eventi". Quattro, le coltellate inferte alla vittima, due all'addome e altrettante alla gola.

Il Gip, Marialuisa Bencivenga, si pronuncerà in merito alla richiesta di nomina di un Ctu per valutare la capacità di intendere e volere dell'uomo che - secondo quanto dichiarato dall'avvocato - avrebbe ricevuto minacce dagli altri detenuti e sarebbe stato destinatario di lancio di oggetti vari: "Per ora resta in isolamento".

Il legale non si è sbilanciato sulla eventuale presenza di un complice che avrebbe aiutato il presunto assassino quantomeno ad organizzare la rapina e al cambio di abiti. Elementi che darebbero connotati molto diversi alla vicenda.