Omicidio Franca Marasco, sottoposto a fermo il presunto assassino

È in stato di fermo il presunto assassino di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa nella sua attività in via Marchese De Rosa nella tarda mattinata del 28 agosto. In tarda mattinata i Carabinieri hanno notificato il fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica nei confronti del 43enne originario del Marocco che ieri era stato individuato a Napoli e poi trasferito a Foggia, abordo di una volante che a sirene spiegate è passata anche davanti alla tabaccheria della signora Franca. Le accuse per l'uomo sono di omicidio e rapina aggravata.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma sotto la costante direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, sviluppate attraverso l’esame di numerosissime telecamere pubbliche e private, intercettazioni telefoniche ed esami testimoniali, hanno consentito di ricostruire l’intero percorso dell’omicida.

È stato accertato che il fermato, al termine dell’azione omicidiaria, aveva indossato nuovi indumenti, abbandonando quelli usati precedentemente all’interno di un sacchetto in plastica in via Mameli, dove venivano rinvenuti e posti sotto sequestro dai Carabinieri. I militari hanno inoltre rintracciato e sottoposto a sequestro il telefono cellulare asportato alla vittima nel corso dell’azione omicidiaria e venduto dal fermato a terzi. Il presunto responsabile dell’omicidio, a seguito di complessa manovra investigativa, sostenuta da specifiche tecnologie, è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri a Napoli alle 21.35 circa di ieri 2 settembre, nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’indagato è stato sottoposto a interrogatorio da parte del Pubblico Ministero presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri. Sono in corso accertamenti per l’esatta ricostruzione del movente.