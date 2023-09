I 72 anni di 'Zia Franca' in cielo. Il pensiero dei nipoti: "Tua assenza ci strazia, ti vogliamo bene Zi-zi"

Oggi Francesca Renata Marasco, per tutti Franca, avrebbe compiuto 73 anni. La sua vita è stata interrotta bruscamente per mano di Mosili Redouane il 28 agosto scorso con quattro fendenti inferti coltello da cucina all'indirizzo della tabaccaia di via Marchese De Rosa, due all'addome e due al collo. Per il grave accadimento si trovano in carcere il 43enne fermato il 2 settembre alla stazione di Napoli e il complice 70enne Vittorino Checchia arrestato il 14 settembre (qui i dettagli).

Questa mattina Michele e Miriam, fratelli e nipoti della donna, hanno riservato un pensiero alla 'Zia Franca'.