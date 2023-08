Omicidio tabaccaia, l'incasso non è stato portato via ma il telefono di Franca è sparito

Non è stata ancora disposta l’autopsia sul corpo di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa nella sua attività in via Marchese de Rosa, a Foggia, il 28 agosto scorso, poco prima dell’orario di chiusura.

L’incarico sarà conferito a inizio settimana. L’esame autoptico aiuterà a chiarire, innanzitutto, quante siano state le coltellate inferte. I fendenti, letali, non sarebbero più di quattro. L’arma bianca, rivenuta sull’asfalto, a pochi passi dell’ingresso della rivendita, è stata inviata ai Ris per i dovuti accertamenti.

L’aggressione potrebbe essere avvenuta dietro al bancone. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se la più accreditata resta quella della rapina finita male. Ma due elementi non convincono: l’incasso, per quanto esiguo, non è stato portato via, e non è stato rinvenuto il telefono della vittima.

All’interno dell’attività non erano presenti telecamere, circostanza che complica le indagini condotte dai carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza installati nelle vicinanze per provare a individuare chi ha agito.

Bisognerà attendere la prossima settimana, dopo l’autopsia, per l’ultimo saluto a Franca. La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui avranno luogo le esequie.

Ieri, nel corso di un vertice in Prefettura allargato alle associazioni di categoria si è discusso dell’implementazione dei protocolli di sicurezza e, soprattutto, del potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, con incentivi all’acquisto tramite contributi pubblici o sgravi fiscali in favore dei negozianti.

Dopo l’omicidio di Franca Marasco, l'arcivescovo metropolita, mons. Vincenzo Pelvi, ha invitato tutte le parrocchie della città a pregare per il futuro di Foggia durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 3 settembre.