Killer di Marasco scampato all'espulsione: era stato in uno dei centri di irregolari con profilo criminale

Il caso di Francesca Renata Marasco, la tabaccaia 72enne uccisa durante una rapina all'interno della sua tabaccheria di via Marchese De Rosa il 28 agosto scorso dal 43enne marocchino Redouane Moslli, questa mattina ha occupato le prime pagine dell'edizione on line de 'Il Giornale' in un articolo a firma di Stefano Zurlo.

Dietro l'assassinio di 'Franca' potrebbe in realtà celarsi ben altro. Difatti, i familiari ritengono si sia trattato di una 'condanna a morte', atteso che dietro il delitto della donna, potrebbe esserci la richiesta della licenza dell'attività commerciale. "E' stata un'esecuzione". La tabaccaia era già stata vittima di atti intimidatori.

Per il fatto di sangue è stato arrestato anche il complice dell'omicida, il 70enne Vittorino Checchia (continua a leggere). Eppure Moslli, trasferitosi da Napoli a Foggia in estate (dove era stato ospite del Pronto Intervento Sociale), aveva dichiarato di essere già stato in quella tabaccheria come cliente e che quella mattina, sapendo che la rivendita avrebbe riaperto dopo le ferie estive, aveva deciso di tentare il colpo (leggi qui).

Il 43enne era un senzatetto e lavorava come bracciante agricolo nelle campagne di Torremaggiore. Arrestato il 4 settembre presso la stazione di Napoli, aveva avanzato richiesta di permesso di soggiorno. In precedenza era stato chiuso nel Cpr di Macomer, in Sardegna, una dei nove centri di permanenza rimpatri d'Italia, dove sono concentrati tutti gli irregolari con un profilo criminale. Su di lui pendava anche una condanna per rapina.

Nell'articolo si legge:

"Ma il giudice di pace, sempre presente per un controllo di legalità in questi procedimenti, non aveva convalidato il provvedimento. Era il 26 novembre 2020, quasi tre anni fa. Se fosse rimasto nel Cpr della Sardegna, spiegano oggi i tecnici del ministero dell'interno, sarebbe stato quasi sicuramente rispedito in patria, perché gli accordi con il Marocco funzionano e i clandestini tornano in patria"

Moslli era entrato in Italia nel 2008 come richiedente asilo. Nel 2017 era stato arrestato e processato per rapina, ricettazione e porto d'armi abusivo: 6 anni di carcere, ridotti a quattro con il patteggiamento in appello. All'uscita dal carcere era stato accompagnato nel Cpr sardo.

Il Giornale riporta: