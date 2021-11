Omicidio a San Severo: uomo ucciso in via Cannelonga, la morte per una ferita alla testa

Inutile ogni tentativo di soccorso: all'arrivo dei sanitari l'uomo era già morto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Non si esclude, ma al momento è solo una ipotesi, che l'omicidio sia la degenerazione di un litigio; la ferita potrebbe essere stata provocata con un martello o un altro attrezzo da lavoro.

Omicidio a San Severo, dove un uomo è stato ucciso in via Cannelonga, zona ospedale.

