Salvatore Lombardi ucciso a San Severo: le immagini video sul luogo dell'omicidio

Le immagini video girate tra via Tommaso Forte e via Fortore, a San Severo, dove intorno alle 18.30 dell'8 aprile si è consumato l'omicidio del pregiudicato 30enne Salvatore Lombardi, crivellato di colpi in faccia e morto sul colpo