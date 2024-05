San Giovanni Rotondo sconvolta dal brutale omicidio di Rachele Covino: “È stato terribile”

La città di San Giovanni Rotondo è sotto choc. È un giorno di dolore e di sgomento per un omicidio inspiegabile, fino a quando gli inquirenti non faranno piena luce.

Quell’uomo sporco di sangue che vagava nudo per le strade ha seminato il terrore. La sequenza racchiusa in alcuni frame che hanno fatto ben presto il giro dei social fino al fermo è accompagnata da urla disperate.

“È stato terribile”, racconta una vicina.

Il sindaco Michele Crisetti ha proposto di sospendere ogni attività di propaganda elettorale e di fermarsi nel silenzio e nella preghiera, rivolgendo un appello agli altri candidati e alle forze politiche.

Nel giorno dell’anniversario della nascita di San Pio, una data significativa per la città di San Giovanni Rotondo, la comunità non si dà pace e piange Rachele Covino, la donna di 81 anni uccisa in casa in un pomeriggio di orrore.