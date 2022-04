Si torna ad uccidere a San Severo: 30enne crivellato di colpi in faccia

Intorno alle 18.30 a San Severo, in via Padre Matteo D'Agnone, Salvatore Lombardi, pregiudicato 30enne del posto, è stato crivellato di colpi mentre si trovava nei pressi di via Fortore, in via Tommaso Forte L'agguato è avvenuto in un giardino pubblico vicino a un noto bar della zona. L'uomo era riverso a terra in una pozza di sangue.

Quando uno i più sicari lo raggiunto esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco direttamente sul volto, Lombardi era da solo. La vittima era nota alle forze dell'ordine, aveva precedenti per droga e reati contro il patrimonio.

Indaga la polizia. Sul posto la scientifica per i rilievi dell'omicidio, il primo del 2022 nella città dei campanili, il secondo in provincia di Foggia dopo l'assassinio di Roberto Russo, ucciso nel capoluogo dauno in via Silvio Pellico il 26 marzo scorso.