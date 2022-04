Omicidio Lombardi: fermato 17enne, è il figlio di un uomo ucciso lo scorso anno

Un 17enne di San Severo sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e di porto illegale di arma da fuoco per l’omicidio del pregiudicato 30enne Salvatore Lombardi, ucciso ieri pomeriggio in un giardino pubblico tra via Tommaso Forte e via Fortore con alcuni colpi di pistola sparati verosimilmente da distanza ravvicinata direttamente sul volto e alla nuca della vittima, rinvenuta a terra in una pozza di sangue.

Il giovane avrebbe poi chiamato la polizia dalla sua abitazione con l’intenzione di costituirsi. Figlio di un 40enne morto per le conseguenze delle ferite del duplice tentato omicidio di via Mario Carli del 1 gennaio 2021, il minorenne, davanti al pm del tribunale dei minori di Bari, non avrebbe confermato la tesi di un regolamento di conti.

Si cerca l’arma del delitto. Non gli è stata contestata la premeditazione (le immagini video dell'omicidio).