Trenta minuti di follia, una città sconvolta: rabbia e dolore per l'omicidio di Rachele Covino

Impossibile spiegare quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, a San Giovanni Rotondo, dove un uomo - in evidente stato confusionale, nudo e ricoperto di sangue - ha fatto irruzione in una abitazione e ha ucciso una anziana del posto, l'81enne Rachele Covino.

La donna è stata strangolata, forse scaraventata con forza contro un mobile o, altra ipotesi plausibile, colpita con un oggetto contundente: sarà l'autopsia eventualmente disposta dalla Procura a stabilire, con esattezza, la causa della morte dell'anziana.

Prima di colpire la donna, l'uomo - Fabio Carinci, di 43 anni - ha cercato di introdursi in un'altra abitazione, ma è stato allontanato. Per mezz'ora o poco più, il 43enne ha seminato il panico lungo la strada, da via Matteotti a via Sergente Padovano, inveendo e minacciando chiunque gli capitasse a tiro. Nel tragitto ha colpito auto, oggetti e vetri, ferendosi.

Diverse le chiamate giunte, in quei momenti di terrore, al 112: giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato con non poche difficoltà l'uomo. Ai militari spetta ora il compito di ricostruire la dinamica di un omicidio che ha sconvolto la cittadina di San Pio.

"Si chiude una giornata tristissima per la nostra comunità", ha commentato nella serata di ieri il sindaco, Michele Crisetti. "Sgomento e dolore ci stanno accompagnando da alcune ore. Eventi tragici come quello di oggi dovrebbero farci riflettere su tantissime cose. É il tempo della riflessione, del silenzio e del rispetto che", precisa, si deve anche quando si diffondono immagini, nomi e circostanze verificate e non. Con questi comportamenti dobbiamo ritrovarci e maturare".

E a chi chiede conto dei sistemi di videosorveglianza in città, il primo cittadino risponde: "Le telecamere ci sono e funzionano già nel centro storico. Altre sono state progettate e verranno installate in altre zone della città. Mi permetto di dire che in questo specifico caso le telecamere non c'entrano molto, il "protagonista" non si è nascosto, anzi. E di fronte alla follia umana non c'è telecamera che tenga".