Psichiatra uccisa da un ex paziente: “Restituire sicurezza e dignità alla professione medica”

“Barbara Capovani, medico psichiatra, donna e madre, è stata assassinata per mano di un suo ex paziente che, con lucida macchinazione criminale, l’ha attesa all’uscita dell’Area Psichiatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, con il viso coperto da una maschera nera e da un cappello”. Comincia così la nota di Pierluigi De Paolis, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Foggia, che commenta la notizia relativa alla psichiatra morta domenica scorsa in seguito alla violenta aggressione subita da un suo ex paziente.

La vicenda richiama il dramma vissuto da un’altra psichiatra, Paola Labriola, uccisa a Bari con 57 coltellate da un suo paziente nel settembre di dieci anni fa: “In questa riflessione ci trovate tutta l’indignazione e il dolore per l’ennesima tragedia annunciata che ha visto un medico perdere la propria vita in ragione delle funzioni svolte”, ha aggiunto De Paolis: “Si parla spesso di ‘posizione di garanzia’ dello psichiatra nei confronti dei propri pazienti, senza preoccuparsi di fornire le giuste tutele in materia di sicurezza al sanitario impegnato quotidianamente nella gestione dei casi complessi”.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Foggia continua, auspicando interventi concreti volti a tutelare la salute degli operatori sanitari: “Onore a Barbara Capovani, caduta nell’adempimento del proprio dovere. Gli stati generali delle professioni sanitarie assumano ufficialmente l’impegno solenne di indurre la politica a legiferare al più presto per restituire sicurezza e dignità all’esercizio della professione medica, prima di tutto nei settori dell’emergenza-urgenza di ogni tipo, e per valorizzare concretamente il lavoro e la responsabilità dei sanitari, ai quali si inneggiava durante la pandemia, ma dei quali ci si è colpevolmente dimenticati subito dopo”.