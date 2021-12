Omicidio in via Lucera: 32enne ucciso davanti casa, almeno 7 colpi di pistola

È stato ucciso davanti alla sua abitazione, in via Lucera, Pietro Russo. L'omicidio è avvenuto intorno alle 19.45. La vittima aveva 32 anni ed era nota alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti per furto.

Almeno sette i bossoli recuperati sull'asfalto dagli uomini del reparto investigazioni scientifiche, giunti sul posto insieme ai colleghi dell'Arma e alla polizia. A lanciare l'allarme sarebbe stato un parente. Quando però i sanitari del 118 sono arrivati a bordo di una automedica e di una ambulanza, per la vittima non c'era più nulla da fare.

Russo - che in quel momento pare fosse solo in casa - potrebbe esser stato freddato dopo aver aperto la porta ai sicari. Indagano i carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Foggia.