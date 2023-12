Omicidio si tinge di giallo, dubbi sulla versione del 21enne foggiano reo confesso: "Tracce dicono altro"

Questa mattina l’avvocato Maurizio D'Andrea e la criminologa Roberta Bruzzone, come anticipato su queste colonne, hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento di Niviano Rivergaro, in provincia di Piacenza, dove il 9 novembre Paolo Troccola è stato accoltellato a morte, da una trentina di fendenti, due dei quali inferti alla carotide e in faccia. Ai microfoni dei colleghi de IlPiacenza, Bruzzone ha espresso seri dubbi sulle responsabilità del 21enne reo confesso dell'omicidio Emanuele Carella.

"Abbiamo molte tracce estremamente interessanti che descrivono una dinamica anche in maniera abbastanza precisa che però non si concilia con le dichiarazioni del nostro assistito. Visto che è un reo confesso non ha senso riferire informazioni che non hanno poi riscontro dal punto di vista criminalistico. Quindi, come mai questo ragazzo non sta raccontando come è effettivamente andata posto che ha ammesso delle responsabilità così gravi? Questo è il quesito al quale io e l'avvocato risponderemo presto"

Così come aveva immaginato il legale, ci sarebbero forti dubbi che ad ammazzare l'operaio 58enne di Deliceto sia stato effettivamente il ventunenne di Foggia, nonché coinquilino di Troccola con il quale condivideva l'abitazione insieme ad un altro conterraneo al momento indagato per favoreggiamento

I carabinieri del Ris di Parma hanno passato al setaccio l'appartamento di Niviano e repertato le tracce ematiche rinvenute sulla scena del crimine, vale a dire la stanza da letto della vittima morta dissanguata.

"Le dichiarazioni di Emanuele in fase di confessione non corrispondono a quanto rilevato sul luogo del delitto. Adesso cercheremo di capire anche con Bruzzone e con i mezzi a nostra disposizione cosa è accaduto realmente. Difficilmente il mio assistito può aver fatto questo da solo, sempre che sia stato lui. Ci sono aspetti sotto questo profilo che ci convincono poco ma siamo in fase iniziale. Oggi andremo in carcere perché ci servono ulteriori spiegazioni. Lui è sempre confuso, non sa quello che ha fatto e anche questo ci lascia perplessi. Alla luce delle informazioni emerse oggi ci aspettiamo chiarimenti".

Dello stesso avviso la criminologa Bruzzone nominata dal legale: "A mio modo di vedere ci sono dubbi anche piuttosto fondati sulle responsabilità di Carella. Oggi l’accesso alla scena è stato fondamentale per valutare una serie di elementi anche in linea con quello che lui ha dichiarato e che è vistosamente incongruente rispetto a quello che c’è sulla scena".