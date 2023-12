Operaio ucciso con 30 coltellate: vittima e presunto assassino tranquilli al bar prima del delitto

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio dell'operaio 58enne di Deliceto avvenuto in un appartamento di via Monti a Niviano Rivergaro in provincia di Piacenza la sera del 9 novembre scorso. Delitto per il quale il collega di lavoro, nonché coinquilino reo confesso, il 21enne Emanuele Carella, è in carcere mentre un altro operaio è indagato per favoreggiamento. I tre, foggiani in trasferta, lavoravano per la stessa ditta che si occupa della manutenzione delle strade.

Come riporta IlPiacenza, prima delle nove di quella sera, le telecamere avrebbero ripreso i due, vittima e presunto assassino, in giro nei bar del paese. Dalle immagini sembrano tranquilli. Al rientro a casa succede l'irreparabile. Una vicina, ascoltata dai carabinieri, avrebbe sentito delle urla e alcuni colpi, poi il silenzio.

Paolo Troccola, 58enne di Deliceto, viene colpito da trenta coltellate, muore dissanguato nella sua stanza da letto. Prima della chiamata alla centrale operativa del 118 però anche l’azienda per la quale lavoravano i tre ha ricevuto una chiamata da Carella il quale potrebbe aver spiegato la situazione. Sta di fatto che al momento dell’arrivo dei sanitari e dell’Arma in casa c’erano Emanuele Troccola e il collega rientrato però alle 21 circa, che avrebbe spostato il cadavere.

Ieri mattina l’avvocato Maurizio D'Andrea e la criminologa Roberta Bruzzone, hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento. Ai microfoni dei colleghi de IlPiacenza, Bruzzone ha espresso seri dubbi sulle responsabilità del 21enne reo confesso dell'omicidio Emanuele Carella (i dettagli)