Colpi di arma da taglio all'addome e alla gola: così è morto l'operaio di Deliceto, nei guai 21enne foggiano

Paolo Troccola, l'operaio classe '66 originario di Deliceto trovato senza vita in un appartamento di Niviano Rivergaro, in provincia di Piacenza, potrebbe esser stato colpito a morte, all'altezza dell'addome, con un coltello a serramanico verosimilmente utilizzato dal coinquilino e collega di lavoro, un 21enne foggiano, Emanuele Carella, raggiunto da un fermo di indiziato di delitto per omicidio.

A trovare il corpo della vittima era stato un altro operaio, anch'egli della provincia di Foggia, che condivideva lo stesso appartamento. Tutti e tre erano impiegati nella stessa ditta specializzata nella manutenzione delle strade. La sera del 9 novembre, probabilmente, qualcosa è andato storto.

Il ragazzo accusato di aver colpito a morte il collega 57enne, ai carabinieri e al sostituto procuratore Matteo Centini che coordina le indagini, avrebbe risposto alle domande, fornito la sua versione dei fatti e raccontato la serata. Nelle prossime ore, riporta IlPiacenza, il fermo dovrà essere convalidato.

La violenta reazione di Carelle potrebbe esser scaturita dopo un violento diverbio, durante il quale sarebbero volate offese e insulti culminati in una colluttazione che ha provocato la rottura di una porta a vetri e la presunta reazione del ventunenne. L'operaio che ha allertato i soccorsi è indagato per favoreggiamento. Non avrebbe convinto del tutto la sua versione dei fatti. Tuttavia, non era presente al momento dell'accaduto.

Il corpo di Troccola è stato ritrovato davanti alla porta della sua stanza, in una pozza di sangue e tra i vetri della porta spaccata. Sul suo corpo 4-5 ferite d’arma da taglio e sul collo una lesione più profonda e forse mortale. Nell'altra stanza, sanitari e carabinieri, hanno trovato il giovane collega, che in un primo momento avrebbe detto di non essersi accorto di nulla.

All’appartamento sono stati apposti i sigilli al termine degli accertamenti scientifici dell’Arma. Le indagini proseguono.