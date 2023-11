Operaio di Deliceto ucciso a Niviano, convalidato l’arresto del collega: il 21enne foggiano resta in carcere

È stato convalidato l’arresto del 21enne foggiano Emanuele Carella, l’operaio accusato dell’omicidio del collega e coinquilino Paolo Troccola, 56 anni, originario di Deliceto, trovato senza vita giovedì sera in un appartamento di Niviano, frazione di Rivergaro, in provincia di Piacenza.

Davanti al Gip del Tribunale di Piacenza e al sostituto procuratore Matteo Cantini, come riporta IlPiacenza, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio si è tenuto nella casa circondariale di Piacenza, ed è lì che resterà Emanuele Carella.

L’autopsia sul corpo di Paolo Troccola è stata disposta per mercoledì. L’uomo era riverso in una pozza di sangue. A terra i vetri di una porta spaccata. Una profonda ferita alla carotide avrebbe causato il dissanguamento fatale. A trovare il corpo era stato un altro collega e coinquilino, anche lui della provincia di Foggia.

L’indagato avrebbe confessato il delitto in caserma, quando i carabinieri avevano stretto il cerchio dopo il ritrovamento in giardino di un coltello a serramanico che sarebbe l’arma utilizzata per colpire a morte Paolo Troccola.

Ancora da chiarire il movente. È stato ipotizzato un violento diverbio. Sarebbero volati insulti, culminati in una colluttazione. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.