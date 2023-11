L'omicidio Panunzio nelle scuole, perché i ragazzi sappiano chi era il coraggioso imprenditore che disse no alla mafia

Sono passati 31 anni da quell'omicidio che avrebbe dovuto scuotere le coscienze, ma dopo 31 anni c'è ancora bisogno di raccontare quella tremenda storia per far sì che non venga dimenticata dalle nuove generazioni

Purtroppo l'amara verità la dice don Antonio Coluccia: "Dei problemi di Foggia ci si dimentica troppo facilmente. Degli sgomberi di abitazioni in mano alla criminalità organizzata, la stampa nazionale non ne parla mai. Eppure è un fenomeno gravissimo".

Di Foggia e dei suoi problemi se ne parla ma, come un fuoco di paglia, ci si dimentica immediatamente e i problemi restano irrisolti. Foggia "vanta" un'organizzazione mafiosa dagli anni '70 con il nome di 'Società', eppure solo da qualche anno viene riconosciuta come tale. Nel frattempo, nel (non tanto) lontano 1992 quella mafia uccideva Giovanni Panunzio per aver detto No alle estorsioni di quella mafia che all'epoca "non esisteva".

E l'unica arma che resta ai cittadini per bene è non dimenticare e far sì che i foggiani non dimentichino quell'omicidio che colpì non solo la famiglia Panunzio ma tutti gli imprenditori.

Oggi i figli di quell'imprenditore coraggioso hanno incontrato i giovani studenti dell'istituto Giannone-Masi di Foggia per raccontare chi era quel loro concittadino che non si piegó alla mafia.