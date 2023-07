Morte Monopoli, l'appello slitta a ottobre: "Un rito abbreviato che di abbreviato non ha assolutamente nulla"

È stata rinviata al 23 ottobre prossimo il giudizio d'appello sulla tragica morte di Donato Monopoli, il giovane cerignolano scomparso nel maggio del 2019 dopo sette mesi di agonia in seguito a una rissa avvenuta in una discoteca della periferia di Foggia. Nella giornata di oggi si attendeva il secondo grado di giudizio, ma l'udienza è stata rinviata al prossimo ottobre su richiesta dell'avvocato Laforgia, di recente nominato da uno dei due imputati Francesco Stallone.

Come si ricorda, nel processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato, Stallone è stato condannato a 15 anni e 6 mesi di reclusione, mentre l'altro imputato Michele Verderosa alla pena di 11 anni e 4 mesi.

"Dal 27 Giugno 2022 sono passati 13 mesi. 13 mesi in cui abbiamo aspettato questo giorno con speranza e fiducia nella giustizia. Oggi, in quell’aula si è deciso di rinviare l’udienza al 23 ottobre prossimo, dopo 5 anni da quella maledetta notte, per via dell’integrazione di un nuovo avvocato da parte della difesa. Preghiamo tutti i giorni che Donato ci dia la forza di sopportare tutto questo. Questo è un rito abbreviato, ma di abbreviato non ha assolutamente nulla", l'amaro commento dei genitori di Donato Monopoli pubblicato sulla pagina Facebook del comitato spontaneo 'Giustizia per Donato'.

"Siamo stati lasciati soli. Dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che giorno dopo giorno ci aiutano a non mollare e ci supportano mostrandoci tutta la loro vicinanza. Speriamo solo che Donato ci perdoni, ce la stiamo mettendo tutta ma evidentemente non basta, ma siamo qui ad aspettare quel giorno, che prima o poi arriverà perché siamo fiduciosi nella giustizia", aggiungono i genitori di Donato, che poi concludono: "Almeno abbiate il coraggio di prendervi le vostre responsabilità. Quella notte avete fatto i super uomini su un ragazzo indifeso a terra, abbiate il coraggio di metterci la faccia ora, resterete sempre dei vigliacchi. Nostro figlio merita dignità e rispetto".