Scomparsa Michele Cilli: uno degli arrestati si era recato in un ospedale del Foggiano, accusato di omicidio volontario

In merito alla scomparsa di Michele Cilli avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio a Barletta, sono stati arrestati due 34enni del posto: Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, il primo indagato per omicidio volontario e soppressione di cadavere in concorso con il secondo. "È stato un lavoro certosino che ha unito il modo di fare indagine vecchio stampo, tassello su tassello, a un altro di altissimo livello e più moderno" ha sottolineato in apertura di conferenza stampa il questore di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone.

Non è stato ancora individuato uno specifico movente, ma l’esistenza, quella sì, di precedenti dissapori che avevano portato Sarcina a minacciare Cilli negli anni precedenti. Sarebbero stati invece, molteplici, i tentativi di sviamento delle indagini, di depistaggio e di respingimenti per cercare di allontanare l’attenzione degli inquirenti e per impedire gli elementi necessari alla dimostrazione dei reati. Tuttavia, dalle risultanze del lavoro della squadra mobile di Andria e del commissariato di Barletta, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli arrestati.

Renato Nitti, procuratore capo di Trani, ha ricostruito la vicenda: “Michele Cilli si era allontanato da un locale a bordo dell’autovettura di Dario Sarcina. A distanza di pochissimi minuti, l’auto e’ entrata nell’accesso a una molteplicità di box. L’autovettura, senza che vi fosse più a bordo Cilli, si è allontanata dal box a distanza di alcune decine di minuti. L’autovettura successivamente seguirà una serie di percorsi, tornerà dinanzi al locale dove prima vi erano sia Cilli che Sarcina, suonando il clacson richiamerà l’attenzione delle persone in compagnia delle quali Sarcina era in quel locale. L’autovettura poi si allontanerà. Da quel momento Sarcina presenta lesioni ad entrambe le mani, una lesione particolarmente profonda ad una mano, più superficiale all’altra mano, tutte compatibili e strettamente legate all’utilizzo di un’arma da taglio”. Nitti evidenzia che la mattina dello stesso giorno Sarcina si presenterà presso un ospedale della provincia di Foggia, dove verrà sottoposto ad intervento chirurgico, “rappresentando tra le ragioni del taglio delle circostanze che abbiamo motivo di pensare che non siano veritiere” spiega. Farà ritorno a Barletta il giorno successivo. “Quella stessa notte Sarcina prima di ritornare davanti al locale, raggiunge con la stessa autovettura un altro immobile”.

Dallo stesso immobile, un’altra persona, si recherà esattamente nello stesso garage che prima era stato lasciato da Sarcina. Successivamente quella stessa persona si allontanerà dopo pochissimo, raggiungerà con la propria autovettura una stazione di servizio per riempire una tanica di carburante. “Nei giorni successivi abbiamo motivo di pensare che gli indumenti di quella persona siano stati abbandonati e anche in questo caso la squadra mobile è riuscita ad individuare esattamente il luogo in cui erano stati abbandonati. Anche in questo caso è stata posta in correlazione il rinvenimento di quei capi d’abbigliamento con la successiva denuncia di furto dell’autovettura con cui Borraccino si era recato ad abbandonare i vestiti, prima ancora di raggiungere la stazione di servizio”.

Il procuratore Fancesco Ajello, magistrato della procura di Trani che ha coordinato le indagini della polizia sulla scomparsa del 24enne, evidenzia che “l’attività di distruzione del materiale probatorio non è stata limitata alla sera della scomparsa di Cilli, ma è andata aventi nei giorni successivi”. Per il magistrato “è evidente il fatto che le riunioni delle persone coinvolte nella vicenda e il ritorno sui luoghi presso i quali in questo momento sono in corso altre attività di indagine e nei quali si ipotizza allo stato che la condotta sia stata perpetrata, ha consentito di riscontrare ulteriormente il coinvolgimento degli indagati nella vicenda, per cui paradossalmente la stessa attività ‘inquinatoria’ successiva, è stata utile al fine di riscontrare l’identificazione dei soggetti coinvolti” ha aggiunto.

Queste, invece, le parole dirigente della squadra mobile, Gesualdo Masciopinto: “Siamo riusciti ad accertare che Dario Sarcina prima di andare nel bar di Barletta per incontrare Michele Cilli aveva cenato in un ristorante in compagnia di altre persone. E’ molto importante perché partendo da quel punto siamo riusciti a cristallizzare la figura di Dario Sarcina e soprattutto gli abiti che indossava quella sera. Dalle dichiarazioni che provenivano dai testimoni, abbiamo riscontrato che Michele Cilli effettivamente era salito a bordo dell’autovettura guidata da Dario Sarcina. “La notiamo entrare in un garage in cui l’autovettura resterà più di 20 minuti. Poi la vedremo uscire ma non tornare immediatamente al bar dal quale era partita. Ci siamo resi conto che l’autovettura ha effettuato una sosta poco più in là di qualche minuto. Questo elemento ci ha consentito di ricostruire e di verificare il ritorno dell’autovettura al bar dal quale era partita. Rincaserà soltanto dopo un paio di ore, dopo le 4 di notte. Abbiamo avuto il dubbio che l’auto potesse essersi fermata per andare a prendere contatti con qualcun altro. Tanto è vero che dopo la ripartenza vediamo un uomo che è stato poi identificato e che riteniamo essere il secondo indagato, Cosimo Damiano Borraccino, che corre verso il garage dalla quale è uscita l’autovettura, poi ritorna presso la sua abitazione. Di lì partirà un’altra autovettura che poi andrà prima in una stazione di servizio, dove riempirà una tanica di carburante per poi rientrare al garage. Seguendo questa autovettura è stata fatta un’altra scoperta importantissima e soprattutto passando al vaglio i due giorni in cui Dario Sarcina aveva lasciato Barletta per poi farvi ritorno, abbiamo potuto ricostruire tutta una serie di dettagli, individuando un altro soggetto, seguendo il quale siamo arrivati a quel ritrovamento degli abiti, in particolare le scarpe, si ritiene essere utilizzati da Borraccino”.

Così la dirigente del commissariato di Barletta, Francesca Falco: “Acquisite le immagini di videosorveglianza, nel ripercorrere quei tragitti abbiamo concentrato la nostra attenzione sui luoghi dove le autovetture si erano fermate. Il primo sopralluogo ci ha consentito di reperire una busta nella quale erano presenti delle scarpe e dei pantaloni di una tuta. Nell’analizzare le immagini del sistema di videosorveglianza si è potuto appurare che gli indumenti erano molto simili a quelli indossati da Borraccino durante la notte della scomparsa di Cilli. Immagini riprese nel momento in cui Borraccino si ferma presso una stazione di servizio per riempire una tanica. Ripercorrendo il tragitto delle autovetture attraverso il gps, un altro luogo di interesse ci ha portato ad un luogo in campagna dove durante un sopralluogo abbiamo rinvenuto un paio di occhiali, molto simili a quelli indossati da Michele Cilli”.