Si torna a uccidere sul Gargano. Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio a Mattinata. L'omicidio è avvenuto in località Montelci, vicino Mattinatella. La vittima è Bartolomeo Pio Notarangelo, 36enne. Sarebbe stato ucciso a colpi di fucile in un agguato. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini.

Seguono aggiornamenti.