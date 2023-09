Chi e perchè ha ucciso Dibenedetto: al vaglio anche l'ipotesi di uno scambio di persona

A Cerignola è caccia ai killer di Matteo Dibenedetto, il 29enne classe 1994 morto il 23 settembre presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per le gravissime ferite riportate nell'agguato compiuto la notte precedente al decesso. A nulla è valso il disperato tentativo di salvargli la vita attraverso un delicatissimo intervento chirurgico all'addome. Ad agire sarebbero state due persone giunte sul luogo della sparatoria, zona di campagna, a bordo di un suv.

Il compito di ricostruire le fasi dell'omicidio è affidato alla polizia, che segue più piste, compresa quella di uno scambio di persona. Infatti, sembrerebbe che al momento dell'agguato il titolare in un lounge bar di Margherita di Savoia - con precedenti per reati ed era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - non fosse solo a bordo. Da qui l'ipotesi che il bersaglio potesse essere qualcun altro e che Dibenedetto sia rimasto ferito per sbaglio.

Tuttavia, sarebbero state ascoltate alcune persone: parenti, amici e conoscenti del ragazzo. Resta da chiarire ugualmente il movente che ha spinto i sicari ad agire. Elemento imprescindibile, in questa fase, per poter risalire ai responsabili.

Anche i futili motivi potrebbero aver scatenato la furia omicida degli assassini, atteso che in passato, anche a Cerignola, si è attentata la vita delle persone per molto poco, ad esempio per un sorpasso. Indagini sono in corso anche nella città delle saline, dove Dibenedetto lavorava.