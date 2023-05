Il fratello del barista ucciso per gelosia: "Tra mio fratello e Tafta non c'era niente di niente"

Secondo quanto avrebbe riferito all'Ansa Gianluca, il fratello di Massimo De Santis, il 51enne commerciante titolare del Bar Jolly ucciso con una ventina di coltellate da Taulant Malaj, la notte tra sabato e domenica in un condominio di via Togliatti a Torremaggiore, contrariamente a quanto riteneva l'autore del duplice omicidio in cui ha perso la vita anche la figlia 16enne del 45enne ed è rimasta ferita la moglie di 39 anni, tra la vittima e la donna non ci sarebbe stata alcuna relazione.

"Non c'era niente di niente, mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola: a quell'ora Massimo dormiva ancora perché lui, che nel bar faceva di tutto, dal pasticcere al banconista, chiudeva il locale la sera tardi".

L'uomo ha quindi escluso ogni tipo di relazione tra suo fratello e Tefta: "Massimo viveva in quel condominio da 43 anni con nostra madre ormai 80enne e vedova. I rapporti con quella famiglia erano ottimi, normali rapporti tra condomini, si salutavano e si rispettavano". E non ci sarebbero mai stati dissidi con Taulant, avrebbe aggiunto all'Ansa il fratello: "Ti vedeva e ti salutava, mai un litigio".

E ancora, ha detto "se avessimo pensato a qualcosa del genere saremmo intervenuti. La sera dell'omicidio, ha raccontato il fratello, Massimo ha chiuso il bar all'1.27, ha accompagnato le ragazze, e poi ha trovato nell'androne di casa quella persona che ha fatto tutto quello che ha fatto".

Gianluca ha poi aggiunto: "Non aveva motivo di aspettarsi una cosa del genere, lo si capisce da dove è stato trovato il suo corpo: per prendere l'ascensore doveva andare a destra, ma il cadavere era accasciato a sinistra, ai piedi della scalinata. Quindi si era appostato e lo ha chiamato. Mio fratello, che non aveva motivo di temere nulla, si è avvicinato ed è stato colpito. È stato massacrato con 21 coltellate, una alla gola e altre venti all'addome. Non aveva segni sulle braccia quindi non pensava di doversi difendere".