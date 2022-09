Omicidio a Manfredonia: 42enne ucciso con una coltellata al costato

Omicidio nel Foggiano, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri, in un casolare tra Manfredonia e Zapponeta (leggi i dettagli). Si tratta di un 42enne rumeno, ucciso con una coltellata al fianco sinistro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia. Si tratta dell'undicesimo omicidio registrato in Capitanata dall'inizio dell'anno (i precedenti).