Tabaccaia uccisa: Moslli Redouane aveva un complice

Come già ipotizzato in precedenza, Moslli Redouane non ha agito completamente da solo. Dalle risultanze delle indagini è emerso che l'uomo è stato aiutato da un complice, un napoletano conosciuto come 'Neru' il quale abitava in un garage di via Mameli dove il reo confesso si andò a cambiare subito dopo l'omicidio e dividendo con lui i 75€ frutto della rapina.

Da quanto riferito dallo stesso Moslli, durante il furto la donna si è ferita quasi autonomamente, versione che non convinceva sin dall'inizio, avvicinandosi ripetutamente verso il coltello che l'uomo aveva riposto nei pantaloni con la lama completamente esposta.

Per gli inquirenti risulta inverosimile che la donna si possa essere provocata ben due ferite mortali, soprattutto con un coltello infilato nei pantaloni e quindi in posizione verticale.

Contestando quindi al Moslli il dolo dell'omicidio e il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, questa mattina il Gip Marialuisa Bencivenga ha confermato lo stato di fermo per l'uomo.