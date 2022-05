Uccisa donna: c'è un sospettato, è un 40enne sanseverese

E’ ufficialmente indagato per l’omicidio di una donna di 74 anni, Laura Toffoli, avvenuto la notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio a Treviso. Si tratta del dirimpettaio, Vincenzo Paglialonga. Lo riporta Udinetoday, che rimarca il passato turbolento del 40enne originario di San Severo, che viveva al primo piano del condominio di Via della Valle e di cui molti conoscevano i trascorsi, mentre altri se ne tenevano alla larga, si legge sul quotidiano d’informazione on line di Udine e provincia.

Arrestato già a fine gennaio scorso, più di una volta, il 40enne aveva dato segni di instabilità brandendo, all'occasione, anche armi da taglio in momenti di forte rabbia ed aggressività. Era finito ai domiciliari proprio lì, nella stessa palazzina dove in più di un'occasione aveva avuto alterchi con diversi residenti. Ieri mattina era stato arrestato dalle Volanti per evasione dagli arresti domiciliari (continua a leggere).