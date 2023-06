Tribunale ingaggia esperto in dialetto sanseverese: per un omicidio, dovrà decifrare intercettazioni

Come riporta questa mattina UdineToday, il Tribunale ha ingaggiato un esperto di dialetto sanseverese, che sarà chiamato a decifrare e trasporre in italiano le intercettazioni di alcune telefonate tra Vincenzo Paglialonga, l'accusato dell'omicidio di Lauretta Toffoli, e la madre. I due - si legge sul quotidiano friulano - si parlavano in dialetto stretto che risulta pressoché incomprensibile. Da qui la necessità di avvalersi di un esperto in materia.

Ieri 7 giugno, l'imputato non si è presentato davanti alla Corte d'Assise di Udine, per motivi di salute e per il timore delle propria incolumità. L'uomo, 41 anni, è accusato di aver ucciso la dirimpettaia con 38 coltellate. L'omicidio risale al 7 maggio 2022. La vittima era stata trovata senza vita dal figlio Manuel, in abbigliamento intimo, nella camera da letto dell'appartamento al secondo piano della palazzina in cui viveva da sola.

Paglialonga, dal passato turbolento, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Il 41enne viveva al primo piano del condominio di Via della Valle. Molti conoscevano i trascorsi, mentre altri se ne tenevano alla larga.

Arrestato più di una volta, il sanseverese avrebbe dato segni di instabilità brandendo, all'occasione, anche armi da taglio in momenti di forte rabbia ed aggressività. Era finito ai domiciliari proprio lì, nella stessa palazzina dove in più di un'occasione aveva avuto alterchi con diversi residenti.