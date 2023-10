Il sanseverese Vincenzo Paglialonga condannato all'ergastolo: fu lui a uccidere la vicina di casa con 36 coltellate

Vincenzo Paglialonga, il 41enne originario di San Severo, indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli (uccisa con 36 coltellate) avvenuto nel maggio 2022 a Udine, è stato condannato all'ergastolo.

La sentenza della Corte d'Assise di Udine è arrivata nella serata di ieri, dopo alcune ore di camera di consiglio. Il Giudice ha di fatto accolto in larga parte le richieste formulate dall'accusa.

Paglialonga fu fermato l'8 maggio del 2022, il giorno dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Lauretta Toffoli, vicina di casa dell'uomo. Paglialonga era agli arresti domiciliari (per altri reati), dai quali evase riuscendo a liberarsi del braccialetto elettronico, reato per il quale lo scorso gennaio è stato condannato a un anno di reclusione con il rito abbreviato.

Nei mesi scorsi il Tribunale aveva anche ingaggiato anche un esperto in dialetto sanseverese chiamato a decifrare e trasporre in italiano le intercettazioni di alcune telefonate intercorse tra l'uomo e sua madre. Tra gli indizi decisivi per la condanna - come riporta Today.it -, le testimonianze di alcuni vicini di casa e l'arma del delitto, sulla quale sono stati rilevati il Dna sia di Paglialonga sia di Toffoli. La difesa ha annunciato che farà ricorso in appello.