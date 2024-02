Vigile del fuoco foggiano ucciso in una discoteca: per la difesa del buttafuori "ha influito l'alcol nel sangue"

La difesa di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne di origini albanese accusato di aver ucciso a pugni il 34enne Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco originario di Foggia, nei pressi della discoteca Frontemare di Rimini nella notte dell'11 giugno, tende a far cadere l'ipotesi di omicidio volontario contestata dall’accusa, sostituendola con il reato giuridicamente meno grave di omicidio preterintenzionale o, addirittura, di morte come conseguenza di altro delitto.

A un mese dal dibattimento, fissato per il prossimo 13 marzo, è guerra di perizie medico legali. Come si legge su Riminitoday in un articolo a firma di Tommaso Torri, la difesa dell'imputato, seguita dall'avvocato Massimiliano Orrù, ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena. Una richiesta subordinata all’ascolto del medico legale di parte Mauro Pesaresi o in un subordine alla sola acquisizione della sua dettagliata relazione, secondo la quale la morte del vigile del fuoco di origini foggiane deriverebbe da un trauma posteriore alla nuca da caduta.

Difatti, il perito della difesa sostiene che a causare il decesso di Tucci non sarebbero stati i pugni scagliati dall'aggressore ma l'impatto con l'asfalto in seguito ai colpi ricevuti. Allo stesso tempo, inoltre, il professor Pesaresi sostiene la tesi secondo cui il 34enne morì dopo ore di agonia successive al pestaggio perché le terapie ospedaliere non ebbero effetto a causa della vasodilatazione dovuta all’assunzione di alcol.

In sostanza, in base alla perizia della difesa, i farmaci somministrati per far riassorbire l’ematoma alla nuca, provocato dalla caduta in seguito ai pugni sferrati da Mjeshtri, non avrebbero fatto effetto, perché l'operatore del 115 aveva bevuto alcolici.

Diametralmente opposta la tesi della Procura di Rimini con il pm Davide Ercolani, che ha coordinato le indagini sul delitto, il quale contesta all’indagato l’omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e dell’aver agito in ambito lavorativo.

Secondo quanto emerso dall'esame autoptico sul corpo della vittima, eseguito dalla dottoressa Donatelli Fedeli, la morte del 34enne sarebbe dovuta direttamente ai cinque pugni sferrati dal Mjeshtri: i primi due diretti tra zigomo e tempia, poi altri due al fianco e uno alla testa.

E' probabile, quindi, che il gup nomini un terzo perito per far luce sulle due tesi contrapposte mentre il 28enne albanese si trova tuttora recluso nel carcere dei Casetti.

Il ragazzo è accusato di aver picchiato a morte il 34enne all'esterno del locale nella notte tra il 10 e l'11 giugno, in seguito ad un diverbio scoppiato all'interno della discoteca, dove Tucci si era recato con un amico e dalla quale era stato allontanato, verosimilmente per alcuni apprezzamenti indirizzati alla fidanzata dell'aggressore.

Qualche minuto dopo la vittima era ritornata sul posto entrando dalla parte della spiaggia. Mjeshtri, secondo quanto emerso dall'autopsia, avrebbe colpito Tucci con pugni e calci alla testa lasciandolo esanime sull'asfalto nel vicolo che costeggia la discoteca: "Ha infastidito la mia ragazza, è tornato e mi ha provocato".

All'ospedale di Rimini fu dichiarata la morte cerebrale. Il padre, anch'egli vigile del fuoco in servizio a Foggia, il 12 giugno dispose con la famiglia l'espianto degli organi per la donazione. I genitori e la fidanzata di Tucci, dal cui rapporto era nato un bambino, si sono costituiti parte civile nel processo che vede il buttafuori imputato per omicidio aggravato.