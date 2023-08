Lettera choc per l'uccisione di Giuseppe: "Vendicheremo la morte del nostro fratello foggiano"

Questa mattina i colleghi di Riminitoday hanno riportato la notizia delle pesanti minacce rivolte attraverso una lettera anonima fatta pervenire al Resto del Carlino e al Corriere Romagna, ai titolari della discoteca Frontemare, luogo dell'omicidio di Giuseppe Tucci, vigile del fuoco 34enne di Foggia, morto per le conseguenze della brutale aggressione da parte di Klajdi Mjeshtri, reo confesso dell'assassinio, avvenuta l'11 giugno.

La missiva contiene l'avvertimento di una vendetta per la morte di "un nostro fratello foggiano". I titolari del locale sono accusati di aver "avuto il coraggio di tenere ugualmente aperto il locale la sera di domenica 11 giugno, quando a Giuseppe era già stata diagnosticata, e comunicata a tutti attraverso la stampa, la morte cerebrale, come se nulla fosse successo, pur conoscendo appieno le loro responsabilità".

Secondo quanto riporterebbe la lettera anonima, in merito alla chiusura della discoteca per dieci giorni imposta dal questore, "hanno avuto il coraggio di oscurare con una fioriera il provvedimento affisso sulla vetrata del loro locale come se nulla fosse successo". Sempre nei confronti della proprietà arrivano minacce dirette: "tra non molto scopriranno cosa vuol dire ammazzare un nostro fratello foggiano, come se nulla fosse successo. Sappiamo benissimo chi sono, quanti sono, dove abitano, da dove vengono. Giuseppe sarà vendicato. Abbiamo in serbo una bella sorpresa?".

L'avvertimento prosegue con un attacco anche nei confronti dell'assassino, "che non chieda arresti domiciliari o quant’altro, tanto è già un uomo morto che cammina. Ogni anno di galera in più per lui è un anno di vita guadagnato". Nel mirino anche il suo legale difensore "......nessun avvocato provi a difenderlo, perché saranno guai anche per lui".

Sul caso è stato aperto un altro fascicolo d'inchiesta. Indaga la squadra mobile di Rimini.