Omicidio Giordano, la famiglia della vittima chiede la chiusura delle indagini: "Vogliamo una risposta dalla giustizia"

A due anni e mezzo dall’omicidio di Giuseppe Giordano, la famiglia della vittima chiede che siano chiuse le indagini: "Vogliamo una risposta dalla giustizia". Genitori, fratelli e sorelle del giovane ferocemente assassinato ad Ascoli Satriano il 7 settembre del 2019 chiedono alla Procura di Foggia che siano concluse formalmente le indagini per il grave delitto.

E' stata infatti presentata nei giorni scorsi una richiesta in tal senso dagli avvocati della famiglia Giordano, che insistono soprattutto sul lungo periodo trascorso dall'omicidio e sul superamento, a loro dire, dei termini di durata delle indagini preliminari. “Samo convinti che sia giunto il momento di chiudere le indagini”, spiegano gli avvocati Michele Sodrio e Luigi Taumaturgo (nella foto in basso). “Abbiamo diritto di sapere quali attività sono state svolte e come sono stati approfonditi gli elementi forniti fin dal primo momento dai nostri clienti. La famiglia Giordano non si arrende all'idea che questo atroce delitto possa rimanere senza colpevoli. Ora attendiamo la risposta della Procura, speriamo in tempi brevi".