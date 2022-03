E' omicidio: l'agricoltore 59enne è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca

Non ci sono più dubbi sulle cause della morte del bracciante agricolo di Manfredonia, Giuseppe Ciociola, ritrovato senza vita la mattina del 12 marzo scorso nella sua proprietà di Alma Dannata in agro Zapponeta in agro.

Il 59enne è stato ucciso. Il corpo dell'uomo era stato ritrovato dai familiari all'esterno del casolare di campagna di sua proprietà. Aveva una profonda ferita alla testa.

In un primo momento si era pensato ad una tragica fatalità, ma l'esito dell'autopsia del 15 marzo scorso ha confermato i dubbi dei primi attimi successivi al ritrovamento del cadavere, circa la natura violenta della morte.

Sul movente e soprattutto sull'autore del delitto sono in corso gli accertamenti del comando provinciale dei carabinieri di Foggia. Si indaga a 360°, nessuna pista esclusa. "È un'agricoltore, incensurato, senza precedenti, una persona perbene" tiene a precisare a Foggiatoday l'avv. Francesco Le Noci, legale difensore dei due figli della vittima.

Sarebbero state ascoltate già diverse persone. Stretto riserbo sulle indagini e sull'arma del delitto utilizzata per compiere il crimine. In un primo momento era stato ipotizzato che la vittima avesse sorpreso dei ladri.