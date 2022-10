La verità sull'omicidio Tammaro nei filmati delle telecamere

Proseguono serrate le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Gerardo Lorenzo Tammaro, il 55enne di Orta Nova, assassinato ieri mattina in via Salvo D'Acquisto. L'uomo è il padre di Mirko Tammaro, il 26enne arrestato per l'omicidio del 20enne Andrea Gaeta (l'omicidio di ieri).

Nel corso della giornata di ieri, i militari - coordinati dalla Procura dauna - hanno ascoltato familiari e amici della vittima e hanno acquisito i filmati delle telecamere situate nei pressi del luogo dell'agguato e lungo la possibile via di fuga del sicari. Eseguiti anche numerosi accertamenti tecnici: almeno una decina, secondo indiscrezioni, tra stub (esame che serve a rilevare la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti) e perquisizioni. Allo stato, non sarebbe stata ritrovata l'arma del delitto; in giornata, invece, il pm titolare delle indagini disporrà l'autopsia sul corpo della vittima.

L'omicidio, lo ricordiamo, è avvenuto in strada, in pieno giorno, nei pressi dell'abitazione della vittima. Due persone, verosimilmente a bordo di uno scooter, hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro l'obiettivo: per Tammaro non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La vittima dell'agguato aveva svolto un ruolo fondamentale nel corso delle indagini lampo sull'omicidio di Andrea Gaeta, quando durante una conversazione telefonica con il figlio, a poche ore dal delitto del 20enne, lo aveva convinto a costituirsi a Termoli, dove Mirko Tammaro era fuggito per paura di subire ritorsioni.