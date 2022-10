Orta Nova ha paura, ora il sindaco chiede aiuto allo Stato dopo l'uccisione di Tammaro: "Siamo preoccupati"

A poche ore dall'omicidio di Gerardo Lorenzo Tammaro avvenuto questa mattina in via Salvo D'Acquisto a pochi metri dalla sua abitazione, il sindaco Domenico Lasorsa, ha firmato la richiesta di convocazione di un tavolo per la sicurezza pubblica con il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante. "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation violenta che si sta consumando nel nostro paese in queste ultime settimane. Condanniamo fermamente ogni spargimento di sangue o forme di violenza. Purtroppo non si può più sottovalutare questa situazione. Abbiamo fortemente bisogno della presenza dello Stato in questo momento. Ora più che mai" il commento del sindaco dottore.

Nelle settimane scorse Lasorsa era finito nel tritacarne mediatico per aver proclamato il lutto cittadino ed aver espresso la solidarietà sua personale e di tutta la comunità all'indirizzo dei familiari di Andrea Gaeta.

In quella occasione aveva deciso anche per l'esposizione a mezz'asta della bandiera e invitato i commercianti ad abbassare le saracinesche durante le esequie che si erano svolte in forma privata (dopo la decisione della questura di non autorizzare i funerali in forma pubblica).

La vittima di oggi, Gerardo Lorenzo Tammaro, aveva convinto il figlio Mirko ad assumersi le proprie responsabilità rispetto all'omicidio di Andrea Gaeta, il 20enne figlio del presunto boss di Orta Nova assassinato la notte del 3 settembre.

Ci era riuscito dopo aver instaurato con lui un dialogo telefonico volto a persuaderlo e a costituirsi. L'operazione era culminata con l'incontro tra i due presso il casello autostradale di Termoli, unitamente al personale dell'Arma, intorno alle 5.30 di quella mattina (continua a leggere).